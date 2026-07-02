Черника для микрофлоры: ученые нашли неожиданную пользу обычной ягоды

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

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Содержащиеся в ней вещества могут усиливать работу полезных бактерий, связанных со здоровьем кишечника.

Ученые выяснили, что вещества, содержащиеся в чернике, могут поддерживать полезные кишечные бактерии и усиливать их действие. Речь идет об антоцианах, которые способны влиять на активность Akkermansia muciniphila. Результаты исследования опубликованы в журнале Food&Function.

Исследователи обработали бактерию соединениями из черники и обнаружили, что после этого она эффективнее проявляла свои полезные свойства. В эксперименте на мышах с метаболическим синдромом, вызванным жирным рационом, такая бактерия лучше помогала восстанавливать баланс кишечной микрофлоры.

Кроме того, обработанная антоцианами Akkermansia muciniphila способствовала снижению воспаления и окислительного стресса, а также помогала нормализовать уровень глюкозы.

Улучшения, по данным ученых, были связаны сразу с несколькими процессами. Бактерия активнее меняла состав микробиоты кишечника и подавляла в печени сигнальные пути, участвующие в хроническом воспалении.

Авторы подчеркивают, что исследование пока проводилось только на животных, поэтому переносить выводы на людей рано. Однако результаты показывают, что сочетание соединений из черники и пробиотиков может стать перспективным направлением для поддержки здоровья кишечника.

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