Агрессия и токсичность: россияне назвали главные красные флаги начальников

Фото: www.globallookpress.com/Andrey Arkusha

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Даже неприятное поведение босса не всегда заставляет сотрудников отказываться от работы в компании.

Россияне чаще всего считают тревожным сигналом в поведении руководителей агрессию — как открытую, так и скрытую. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на совместное исследование hh.ru и сервиса Dream Job.

По данным аналитиков, упоминания агрессивного поведения встречаются в 13,31% отзывов сотрудников о начальстве. При этом многие работники, сталкивавшиеся с такими проявлениями, все равно готовы оставаться в компании и даже рекомендовать ее другим.

В число самых заметных красных флагов также вошли нарушение личных границ и токсичность. Первый фактор упоминался в 1,94% отзывов, второй — в 1,02%.

Кроме того, сотрудников раздражают обесценивание, некомпетентность, несправедливость, микроменеджмент и фаворитизм со стороны руководства.

Ранее ученые выяснили, что восстановить силы в течение рабочего дня можно не только с помощью кофе. По данным исследования, короткая двигательная пауза способна дать заметный эффект даже тогда, когда усталость уже мешает сосредоточиться.

Специалисты пришли к выводу, что всего несколько минут ходьбы помогают взбодриться, улучшить эмоциональное состояние и уменьшить уровень напряжения.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.