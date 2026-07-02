«Каша для свиней»: мужчина рассказал о питании в украинском плену

Фото: © РИА Новости/Михаил Воскресенский

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Удерживаемые россияне страдали от постоянного психологического давления.

Житель Курской области, вернувшийся из украинского плена, рассказал о тяжелых условиях содержания в следственном изоляторе. Его слова приводит ТАСС.

По словам мужчины, с питанием у пленных были серьезные проблемы. Он утверждает, что россиянам давали кашу, которую невозможно было есть — она предназначалась для свиней.

«С едой было плохо, невозможно было есть это. То есть запаривали свиньям кашу, сечку — это давали и нам. Кипятком залили и давали есть», — рассказал курянин.

Также бывший пленный заявил, что на Украине на жителей Курской области, оказавшихся в плену, постоянно оказывали психологическое давление.

Жители Курской области, которые вернулись с территории Украины, сообщили о жестоком обращении со стороны боевиков Вооруженных сил Украины. Видео оказалось в распоряжении 5-tv.ru.

Один из них, Роман Ванин, рассказал, что ехал на машине вместе с братом в районе населенного пункта Мирный. По его словам, автомобиль был обстрелян боевиками киевского режима. Брат Романа погиб на месте.

Сам Роман получил тяжелые ранения. После этого его доставили в полевой госпиталь, где, как утверждает мужчина, ему угрожали расправой — в том числе обещали отрезать уши и выколоть глаза.

Позже, когда состояние Ванина немного стабилизировалось, его перевели в лагерь для пленных. Там, по словам курянина, ему выжгли на руке букву Z.

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