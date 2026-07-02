Больничная кража: сестра-хозяйка украла браслет у скончавшейся пациентки

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Дело сейчас рассматривает суд.

В Петропавловске-Камчатском начался судебный процесс над 54-летней сотрудницей городской больницы. Женщину, работавшую сестрой-хозяйкой в реанимационном отделении, обвиняют в краже золотого браслета у пациентки, которая на тот момент уже скончалась. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

По данным следствия, инцидент произошел в мае текущего года. Находясь в палате реанимации, сотрудница заметила золотое украшение, лежавшее на полу рядом с телом умершей пациентки.

Дождавшись, когда рядом никого не окажется, она забрала браслет и спрятала его. Позднее женщина не стала самостоятельно сдавать украшение в ломбард, а передала его третьему лицу для продажи. В итоге изделие было реализовано примерно за 5000 рублей, тогда как его стоимость оценивалась более чем в 32000 рублей.

Следствие квалифицировало действия сотрудницы как кражу. На допросе она признала вину и объяснила поступок финансовыми трудностями и долгами. К моменту суда ущерб был полностью возмещен. Рассмотрение дела продолжается, окончательное решение будет принято после изучения всех материалов.

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