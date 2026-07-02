Телефон в лапах: обезьяна на Бали похитила смартфон и устроила фотосессию
Обезьяна на Бали похитила смартфон у туриста и сделала селфи
Фото: www.globallookpress.com/Alexandra Schuler
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Турист искал пропавший гаджет больше часа, а получил его обратно уже с неожиданным фотоархивом.
На Бали обезьяна украла смартфон у британского туриста и успела сделать на него селфи. Об этом рассказало издание Daily Mail.
Инцидент произошел во время посещения одного из популярных храмов острова. Животное выхватило у мужчины телефон и скрылось вместе с гаджетом.
Вернуть устройство удалось не сразу. Турист воспользовался приложением для отслеживания местоположения смартфона, после чего к поискам подключился сотрудник храма. Более чем через час охранник нашел обезьяну и помог вернуть телефон владельцу.
Когда британец проверил смартфон, он обнаружил в памяти десятки неожиданных кадров. За время «похищения» обезьяна успела записать видео и сделать несколько крупных селфи, держа устройство перед собой.
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