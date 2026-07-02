Сотрудники ФСБ задержали в Крыму двух агентов киевского режима

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/ЦОС ФСБ РФ; ЦОС ФСБ РФ; 5-tv.ru

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Злоумышленники собирали информацию о российских военных объектах.

В Крыму задержали двух агентов киевского режима, которые передавали украинским спецслужбам сведения об объектах Вооруженных сил России и железнодорожном сообщении по Крымскому мосту. Об этом сообщили в ФСБ.

По данным ФСБ, задержанные 1968 и 1986 годов рождения являлись агентами Главного управления разведки (ГУР) Украины. Они собирали и передавали куратору через Telegram сведения о расположении российских военных объектов на Крымском полуострове, критически важной инфраструктуре, а также о движении железнодорожных составов по Крымскому мосту.

В ведомстве уточнили, что подозреваемые получили через схрон компоненты для сборки радиоуправляемого самодельного взрывного устройства. Масса взрывчатого вещества, по данным ФСБ, превышала три килограмма. Компоненты были изъяты во время обыска.

Следственный отдел УФСБ России по Республике Крым и Севастополю возбудил уголовные дела по статьям о незаконном приобретении, хранении, перевозке или ношении взрывчатых веществ или взрывных устройств, а также о государственной измене.

Фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В ФСБ добавили, что задержанные сотрудничают со следствием и дают признательные показания.

Ведомство также напомнило, что украинские спецслужбы продолжают искать в интернете, социальных сетях и мессенджерах потенциальных исполнителей противоправных действий против безопасности России.

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