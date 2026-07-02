«Домашние девочки»: пропавшие в Туве школьницы были примерными отличницами

Пропавшие в Туве девочки были послушными, хорошо учились и не сбегали из дома

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

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Несовершеннолетние слушались родителей и никогда не сбегали из дома.

Две пропавшие в Республике Тыва 13-летние девочки — домашние и спокойные дети, они никогда не сбегали из дома. Об этом 5-tv.ru рассказала сестра одной из несовершеннолетних — Чодура.

«Девочки вообще просто домашние, никогда они из дома надолго не уходили», — рассказала девушка.

По словам Чодуры, ее сестра училась на отлично, проблем в школе и с родителями у нее не было. Ее подруга, насколько известно девушке — также примерный и послушный ребенок. Перед тем, как выйти из дома около 17:40 1 июля 2026 года, дети отпросились у взрослых.

Когда прошло два часа, а несовершеннолетние не вернулись, родители стали звонить им на мобильные телефоны, но те не ответили. Взрослые проверили места, где девочки обычно гуляют, не нашли их и вызвали полицию. Родители находятся в шоке от случившегося, рассказала Чодура.

Ранее 5-tv.ru писал, что сотрудники МВД по Республике Тыва продолжают поиски двух без вести пропавших 13-летних девочек.

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