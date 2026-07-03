Внутренний рост: почему детям нужно скучать и проводить время без занятий

Yahoo: стоит позволять детям скучать и проводить время без занятий

Фото: www.globallookpress.com/Erik Reis - IKOstudio

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Задача родителя — не развлекать ребенка каждую минуту, а создать условия, в которых он сможет проявить инициативу.

Современные родители часто стараются заполнить каждую свободную минуту ребенка: кружки, секции, гаджеты, развивающие игры, поездки и постоянные занятия. Но эксперты считают, что скука не всегда вредна. Наоборот, именно в моменты, когда ребенку «нечего делать», у него появляется пространство для фантазии, самостоятельности и внутреннего роста. Об этом сообщило Yahoo.

Скука развивает воображение

Когда у ребенка нет готового развлечения, ему приходится придумывать его самому.

Именно так появляются игры из подручных предметов, вымышленные миры, рисунки, истории и неожиданные идеи. Психологи отмечают, что скука может становиться стартовой точкой для творчества, потому что мозг начинает искать новые способы занять себя.

Ребенок учится быть самостоятельным

Если взрослые постоянно предлагают ребенку занятия, он привыкает ждать внешней подсказки.

Но когда родитель не спешит сразу включать мультфильм или придумывать игру, ребенок постепенно учится сам выбирать, чем заняться. Это важный навык, который пригодится ему и в учебе, и во взрослой жизни.

Скука помогает лучше понимать себя

Свободное время без постоянных стимулов дает ребенку возможность услышать собственные желания.

Он начинает понимать, что ему действительно интересно: строить, рисовать, читать, играть одному, наблюдать за природой или просто размышлять.

Так формируется внутренний мир, а не только привычка реагировать на внешние развлечения.

Постоянная занятость может утомлять

Большое количество кружков и активностей иногда выглядит полезным, но для ребенка это может стать источником стресса.

Детям, как и взрослым, нужны паузы. Если каждый день расписан по минутам, нервная система не успевает восстанавливаться. В результате ребенок может становиться раздражительным, тревожным или капризным.

Гаджеты мешают проживать скуку

Смартфоны и планшеты дают мгновенное развлечение, поэтому ребенку не приходится искать занятие самому.

Проблема в том, что постоянная цифровая стимуляция снижает терпимость к обычной тишине и свободному времени. Ребенку становится труднее выдерживать паузы, ждать, концентрироваться и играть без экрана.

Родителям не нужно спасать от каждой скуки

Эксперты советуют не воспринимать фразу «мне скучно» как срочный сигнал к действию.

Иногда достаточно спокойно ответить: «Понимаю, подумай, чем ты можешь заняться». Так ребенок получает возможность самостоятельно справиться с дискомфортом и найти свое решение.

Как правильно организовать «скучное» время

Скука полезна, если ребенок находится в безопасной среде и у него есть доступ к простым материалам для самостоятельной игры.

Это могут быть бумага, карандаши, книги, конструктор, мяч, настольные игры, коробки, пластилин или возможность погулять во дворе.

Задача родителя — не развлекать ребенка каждую минуту, а создать условия, в которых он сможет проявить инициативу.

Скука не делает ребенка несчастным и не означает, что родители плохо о нем заботятся. Иногда лучший подарок детям — не новая активность, а возможность самому придумать, чем наполнить день.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.