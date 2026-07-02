Инвестируем без риска: в ВШЭ рассказали, куда россиянам стоит вкладывать деньги

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова

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Ряд способов позволят получать доходы даже в условиях инфляции.

Для россиян, незнакомых с фондовым рынком, банковский депозит является надежной и безопасной формой вложений денег. Таким мнением с Lenta.ru поделился научный руководитель Центра конъюнктурных исследований Высшей школы экономики (ВШЭ) Георгий Остапкович.

«Если это тихий, спокойный человек, который никогда не занимался финансовыми и фондовыми рынками, то сейчас по-прежнему, несмотря на снижение, хорошо работает банковский депозит», — сказал эксперт.

Если инфляция составляет 5,6% — держатель депозита может уверенно получить сверху еще шесть процентов дохода. Это можно считать очень выгодной инвестицией. Схема крайне проста — гражданин кладет деньги на депозит и приходит спокойно забрать свои доходы через год.

Кроме того, есть возможность вложить деньги в облигации федерального займа (ОФЗ). Проиграть там в принципе невозможно, подчеркнул Остапкович.

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