Без диплома и сертификатов: в Москве закрыли работавший с опасными нарушениями салон

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Сотрудники устроили настоящую истерику при журналистах.

Стремление к совершенству часто перевешивает здравый смысл. В Москве закрыли салон, который предлагал омолодиться по очень привлекательной цене. Отбоя от клиентов не было. Но, как выяснили наши корреспонденты, расплачиваться в таких случая приходится собственным здоровьем.

Во сколько может обойтись дешевая красота — узнала корреспондент «Известий» Анастасия Раздобарина.

На этих кадрах врач-косметолог Анна. Обычно она ведет себя вежливо и предлагает пациентам все виды инъекций, липоредукцию и аппаратную косметологию.

Цены настолько ниже рыночных, что у пациентов появляются вопросы. Мы записываемся на прием, чтобы сделать ринопластику филлером и убрать жир.

— Липолитик без проблем. Да. Причем можно липолитиками обколоть, и будет очень хорошо.

Косметолог осматривает пациента и сразу предлагает дозировку побольше.

— Можно даже 30 миллилитров вколоть. Девять тысяч — это не так много.

Она уже набрала что-то в шприц, но простой вопрос останавливает медицинскую процедуру.

— А можно документ на препарат посмотреть? И ваше образование, пожалуйста.

— Смотрите, вы можете вот так вот сфотографировать.

— Нет, там регистрационное удостоверение должно быть.

— Ну, к сожалению, у нас сейчас нет.

Анна хотела вколоть препарат Lipo Lab, который не имеет регистрационного удостоверения в России. Иными словами, государство не подтвердило его безопасность.

— А вы не хотите в кабинете посидеть?

— У вас секрет какой-то?

Секрет, видимо, в том, что никакого диплома не существует. И эту тайну здесь готовы защищать кулаками. Когда в салон заходит съемочная группа, вежливая улыбка сменяется яростью.

— Выйдите отсюда.

— Мы не выйдем.

— Не трогайте. Микрофон не трогайте.

— Убери руки! Руки убери!

Мы вызвали полицию, но косметолог не стала дожидаться и просто сбежала. Помогает ей быстро появившийся мужчина. Это сотрудник того же салона — Сергей Клименко. В социальных сетях он тоже делится результатами своей работы.

— Вот такая ко мне пришла сегодня пациентка. Мы сделали ей по акции: 35 тысяч вместо 70 тысяч.

Дипломы и сертификаты Сергея есть на сайте салона. Правда, среди них ни одного о высшем медицинском образовании. То, что есть, — пустышка. Они не дают права заниматься медицинской деятельностью.

— Давай, не глупи, выходи. Провоцируешь, стоишь, делаешь тут шоу-программу какую-то, чтобы что? Убрала микрофон свой быстро от меня.

Сергей Клименко также не дождался полицейских. Вслед за коллегой убежал из клиники.

— Ну, выпиши мне штраф пять тысяч за микрофон. Все, иди.

В самом салоне — ряд очевидных нарушений. В холодильниках — вскрытые препараты. А отходы класса «Б» просто выбрасывают в обычную урну. Приехавшая следственно-оперативная группа изымает несколько коробок с препаратами и опечатывает салон.

Сколько еще он не будет работать — пока вопрос открытый. Но есть вероятность, что после этого здесь появятся настоящие врачи и лицензированные препараты.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.