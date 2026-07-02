Предложение на шпиле небоскреба: руферы из России забрались на Эмпайр-стейт-билдинг в Нью-Йорке

Фото, видео: 5-tv.ru

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Полиция мегаполиса романтику не оценила и задержала пару.

А сейчас история, которая облетела все мировые СМИ, а ее героями оказались экстремалы из России. Американским полицейским пришлось провести целую спецоперацию на высоте четырехсот метров. И все, чтобы снять влюбленную пару со шпиля Эмпайр-стейт-билдинг. Это один из самых высоких небоскребов Нью-Йорка.

Задержанные оказались всемирно известными руферами. О них даже существует документальный фильм. Но теперь они — герои криминальных сводок с десятком обвинений. О последствиях, которыми может обернуться самое эффектное предложение руки и сердца — корреспондент «Известий» Кирилл Солодков.

Выше только облака, под ногами весь Нью-Йорк как на ладони. От этих кадров у обычного человека внутри все сжимается. Всемирно известные руферы из России — Иван Биркус и Ангелина Николау — на шпиле Эмпайр-стейт-билдинг. Одно неверное движение — и камнем вниз на 450 метров, а они будто играют с судьбой, держась за тонкую мачту даже не обеими руками.

— Мы сразу открыли новости. Смотрели их на телефоне, но при этом еще смотрели на небо. Мы такие: «Что вообще происходит?».

Пока полиция Нью-Йорка приходила в себя, офисные клерки, прохожие и туристы пытались разглядеть детали происходящего с земли и из соседних зданий.

— Тут творится какая-то дичь: кто-то реально залез на Эмпайр-Стейт-Билдинг и водрузил там флаг. Реально флаг там поставил. Они сейчас там, наверху. На улице градусов тридцать пять — сорок, даже представить страшно, какая там жарища.

Американские телеканалы начали прямую трансляцию с вертолетов. Сначала Биркус и Николау развернули на шпиле огромное полотнище с призывом к любви и миру. Затем спустились на пару метров ниже — и тысячи зрителей стали свидетелями самого головокружительного предложения руки и сердца.

— Думаю, это чертовски необычная история. Может быть, однажды они смогут рассказать об этом своим детям.

Голливудской романтике не помешали даже подоспевшие полицейские.

— На каком языке вы говорите?

— На русском. Мы вас понимаем, но не очень хорошо.

Теперь вместо свадебных хлопот — восемь пунктов обвинения: от незаконного проникновения и хранения инструментов для взлома до создания угрозы безопасности и повреждения имущества.

«Один из шагов, которые предпримет полицейское управление после задержания этих двух человек, заключается в том, что они изучат их социальные сети, мобильные телефоны, компьютеры, чтобы установить, был ли у них возможный сообщник, который участвовал в этом», — рассказал бывший лейтенант полиции Нью-Йорка Даррин Порчер.

Для Ангелины Николау и Ивана Биркуса подобные восхождения давно стали образом жизни. Главное здание МГУ, Москва-Сити, Эйфелева башня, небоскребы Китая и Малайзии — далеко не полный список покоренных высот.

— Когда я с ней познакомился только, я думал о своей только безопасности, только о своей. Когда начал с ней лазить, постепенно у меня фокус сместился на нее еще, и я должен контролировать себя, контролировать ее.

— Это называется любовь?

— Ну, возможно, да.

Их история оказалась настолько невероятной, что вдохновила Netflix на создание документального фильма «Гуляющие по небесам». В ленте пара признавалась: стремление к покорению высоток — лишь способ вывести отношения из тупика. И при этом каждое восхождение тщательно планируется: экстремалы изучают расположение камер наблюдения и местные законы.

— Ваня открыл для меня много нового. У охраны всегда есть «слепые зоны». Я могу подкормить сторожевых собак или закрыть камеру наблюдения юбкой.

Минимальное наказание, которое грозит экстремалам в США, — один год заключения либо крупный штраф. Впрочем, для таких кадров помолвки цена как будто не слишком высокая. А вот на все трудности, которыми полна жизнь семейная, небоскребов может и не хватить.

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