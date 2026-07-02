Фото, видео: www.globallookpress.com/Soeren Stache/dpa; 5-tv.ru

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Германия уже превратилась в четвертого по величине экспортера вооружений.

Заявления Фицо подтверждаются происходящим внутри самого Североатлантического альянса. Европейское ядро НАТО не только наращивает военную инфраструктуру, но и настаивает на новых оборонных расходах. А двигателем этого процесса выступает Германия.

Каким способом Берлин надеется оправдать масштабное производство оружия? И чем за это уже приходится платить немцам — в материале корреспондента «Известий» Ирины Галаган.

В преддверии саммита НАТО генсек альянса заехал в Германию — проверить «домашнюю работу». Оценил, как в Берлине выполняют обязательства по увеличению военных расходов. И в ФРГ не разочаровали. Точно следуя западному курсу на милитаризацию, там приняли сразу несколько законопроектов в оборонной сфере и — главное — запланировали расширить оружейное производство. Причем за счет американских разработок.

«Есть системы, которых у нас пока нет, или которые нам срочно понадобятся в ближайшие пять-десять лет. А производственные мощности США ограничены, необходимо их расширение. Поэтому мы очень заинтересованы в производстве определенных американских систем в Германии», — заявил министр обороны Германии Борис Писториус.

Немецкие чиновники сейчас упрашивают американских коллег заключить соглашение о сотрудничестве и сделать это как можно скорее. Об этом пишет Financial Times. Прежде всего обсуждают производство ракет большой дальности Tomahawk, а также новейших боеприпасов для системы ПВО Patriot.

Но некоторые политики в Бундестаге скептически отнеслись к инициативе.

«Я не верю, что американцы позволят нам заглянуть в их „черный ящик“ со всеми интеллектуальными собственностями. Любая технология, которую мы хотим приобрести, чтобы восполнить пробелы в возможностях, — это технология, которая слишком чувствительна для них, чтобы дать нам», — цитирует Financial Times одного из немецких политиков.

Однако в Берлине сохраняют настрой и призывают дальше развивать в стране оборонную промышленность. А она уже превысила разумные масштабы. За последние два года количество военных предприятий увеличилось вдвое — их теперь больше 500. Конфликт на Украине стал для заводов золотой жилой. За это время Германия превратилась в четвертого по величине экспортера вооружений.

И такими темпами роста крайне довольны в НАТО. Генсек альянса призвал союзников последовать примеру:

«Германия движется к тому, чтобы к 2029 году инвестировать 3,5% ВВП в оборону. И это выдающееся достижение. Для этого требуются политическая смелость, решимость и убежденность. Увеличение инвестиций в оборону означает принятие трудных решений. Но это правильный шаг, когда мы сталкиваемся с более опасным миром», — заявил генсек НАТО Марк Рютте.

Но чем Германии пришлось пожертвовать, Рютте не упоминает. В угоду обороне немецкое правительство своими руками уничтожило гражданскую промышленность и вогнало страну в глубокий кризис. Так крупнейший немецкий автоконцерн Volkswagen планирует закрыть четыре своих завода — уволят более ста тысяч работников. Радикально сокращают расходы и на других предприятиях. Недовольство жителей растет. В мнимую угрозу со стороны России, которой Берлин оправдывает колоссальные военные расходы, большинство не верят.

«На финансирование прокси-войн денег у наших налогоплательщиков нет! Они ведутся не в наших интересах. Немецкий народ не хочет войны. И уж во всяком случае не против России», — заявил лидер партии «Альтернатива для Германии» Тино Хруппала.

К мирному диалогу с Москвой в Германии призывают все чаще. А рейтинги правительства, следующего по пути эскалации, стремительно падают. Но к своему населению канцлер Мерц не прислушивается и, судя по всему, намерен продолжить подготовку к прямому противостоянию с Россией.

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