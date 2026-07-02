«Киев заплатит высокую цену»: что грозит Украине из-за взрыва в Монако

Экс-разведчик Франции Монике: врыв в Монако может стоить Украине членства в ЕС

Фото: Reuters/Alexandre Dimou

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Доверие к киевскому режиму в Европе уже подорвано коррупционными скандалами.

Украина может заплатить высокую цену за взрыв в Монако. Об этом РИА Новостям рассказал экс-разведчик Генерального директората внешней безопасности Франции (DGSE) и сооснователь Европейского центра стратегической разведки и безопасности (ESISC) Клод Монике.

«Если завтра появятся доказательства — которых нет на момент нашего разговора — что влиятельные украинцы, возможно, близкие к властным кругам или принадлежащие к ним, организовали подобное покушение в Европе, Киеву придется заплатить за это чрезвычайно высокую цену», — отметил разведчик.

Если власти Незалежной или кто-то приближенный к ним, причастны к произошедшему в Монако, то это негативно скажется на всей Украине. Ведь Европа ее активно поддерживает, рассчитывая на вступление этой страны в Евросоюз.

По словам Монике, уже сейчас включение Незалежной в ЕС кажется ему чем-то сложным. Одной из причин этого стали коррупционные скандалы. К тому же далеко не факт, что сами европейцы поддержат Киев в этом вопросе.

Взрыв на улице Реверанд Пер Луи Фролла в Монако произошел вечером 29 июня. В результате инцидента пострадали три человека. По некоторым данным, одним из них был украинский предприниматель Вадим Ермолаев.

Предполагается, что к случившемуся имеют отношения украинские спецслужбы, которые таким образом пытались «предупредить» предпринимателя.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Монако был задержан мужчина, который может быть причастен к покушению на Ермолаева. Подозреваемый был помещен под стражу, но обвинения ему пока не предъявляли.

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