Организуйте рабочее место: как сохранить здоровье глаз детям и подросткам
Для сохранения здоровья глаз детям и подросткам нужно организовать рабочее место
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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Чем раньше сформируются полезные привычки, тем выше шансы уберечь зрение во взрослом возрасте.
Современные дети проводят все больше времени за экранами смартфонов, планшетов и компьютеров. Из-за этого врачи по всему миру фиксируют рост близорукости и других проблем со зрением в раннем возрасте. Однако специалисты уверены: правильные привычки и профилактика помогают сохранить здоровье глаз на долгие годы. Подробнее — в материале 5-tv.ru.
Ограничивайте время перед экраном
Длительное использование гаджетов заставляет глаза постоянно фокусироваться на близком расстоянии, что увеличивает нагрузку на зрение.
Всемирная организация здравоохранения рекомендует детям младшего возраста минимизировать время у экранов, а школьникам и подросткам регулярно делать перерывы во время занятий за компьютером или использования телефона.
Полностью отказаться от гаджетов сегодня невозможно, но важно соблюдать баланс между цифровой активностью и другими видами досуга.
Соблюдайте правило 20-20-20
Офтальмологи советуют использовать простое правило: каждые 20 минут смотреть на объект, расположенный примерно в шести метрах, в течение 20 секунд.
Такой небольшой отдых помогает снизить напряжение глазных мышц и уменьшить усталость во время учебы или игр за компьютером.
Больше времени проводите на улице
Исследования показывают, что регулярные прогулки на свежем воздухе помогают снизить риск развития близорукости у детей.
Специалисты рекомендуют проводить на улице не менее двух часов в день. Естественное освещение и возможность смотреть вдаль благоприятно влияют на формирование зрения.
Даже обычные прогулки, активные игры и занятия спортом могут стать хорошей профилактикой проблем с глазами.
Следите за освещением во время занятий
Читать, писать и выполнять домашние задания лучше при хорошем освещении.
Недостаток света заставляет глаза напрягаться сильнее, что приводит к быстрой усталости. Желательно, чтобы рабочее место ребенка освещалось как естественным, так и искусственным светом.
При этом не стоит пользоваться смартфоном или планшетом в полной темноте.
Правильно организуйте рабочее место
Расстояние от глаз до книги или тетради должно составлять около 30–40 сантиметров, а монитор компьютера желательно располагать на уровне глаз или немного ниже.
Неправильная осанка и слишком близкое расположение экрана увеличивают нагрузку не только на зрение, но и на позвоночник.
Добавьте в рацион продукты для здоровья глаз
Для нормального развития зрительной системы детям необходимы витамины и минералы. Особенно полезными считаются:
- морковь и сладкий перец;
- шпинат и другая листовая зелень;
- яйца;
- рыба, богатая омега-3 жирными кислотами;
- ягоды и цитрусовые;
- орехи и семечки.
Сбалансированное питание помогает поддерживать здоровье сетчатки и сосудов глаз.
Не забывайте о солнцезащитных очках
Ультрафиолетовые лучи воздействуют на глаза в любом возрасте.
Поэтому детям и подросткам рекомендуется носить качественные солнцезащитные очки во время отдыха на природе, занятий спортом и длительных прогулок в солнечные дни.
Главное условие — очки должны обеспечивать защиту от UVA- и UVB-излучения.
Регулярно проверяйте зрение
Многие дети не замечают постепенного ухудшения зрения и не жалуются родителям на проблемы.
Поэтому офтальмологи рекомендуют проходить профилактические осмотры даже при отсутствии жалоб. Это позволяет вовремя обнаружить близорукость, астигматизм и другие нарушения.
Особенно важно проверять зрение перед поступлением в школу и в подростковом возрасте, когда нагрузка на глаза существенно возрастает.
На какие симптомы стоит обратить внимание
Родителям следует показать ребенка врачу, если он:
- щурится, когда смотрит вдаль;
- часто трет глаза;
- жалуется на головные боли;
- быстро устает во время чтения;
- слишком близко подносит книгу или телефон к лицу;
- испытывает трудности с учебой из-за плохого зрения.
Раннее выявление проблем значительно повышает эффективность лечения.
Сохранить здоровье глаз детям и подросткам помогают регулярные прогулки, ограничение времени за гаджетами, правильное освещение, полноценное питание и профилактические осмотры у офтальмолога. Чем раньше сформируются полезные привычки, тем выше шансы сохранить хорошее зрение во взрослом возрасте.
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