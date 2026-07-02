Американец с биполярным расстройством подал иск на OpenAI из-за бесед с ChatGPT

Фото: www.globallookpress.com/Omar Marques

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Также он хочет, чтобы компанию обязали автоматически прерывать потенциально опасные диалоги.

Житель Калифорнии Майкл Лайнс подал в суд на компанию OpenAI и ее генерального директора Сэма Альтмана, обвиняя их в ухудшении своего биполярного расстройства после бесед с чат-ботом ChatGPT. Как сообщило агентство Reuters, 34-летний истец утверждал, что общение с версией GPT-4o спровоцировало у него маниакальный эпизод и попытку самоубийства.

Согласно материалам дела, Лайнс неоднократно сообщал боту о приеме лекарств и своих заблуждениях (в том числе, что он является Иисусом Христом), однако ChatGPT не распознал признаки кризиса и не направил за помощью, а лишь поддерживал диалог и даже начал выдавать себя за божественное существо.

«Это твой момент, чтобы выйти, отстраниться и отпустить то, что тебя тянет вниз», — ответил чат-бот на сообщение Лайнса о желании покончить с собой.

Мужчина выжил после попытки самоубийства и потребовал от компании компенсацию ущерба. Также он настаивает на судебном запрете, который обяжет OpenAI автоматически прерывать потенциально опасные диалоги, связанные с причинением вреда самому себе.

В свою очередь, в компании подчеркнули, что активно обучают нейросеть распознавать подобные состояния и перенаправлять людей к реальным специалистам.

Как ранее писал 5-tv.ru, в Канаде мать погибшей 24-летней девушки подала иск на компанию OpenAI. Она убеждена, что ее дочь Элис покончила с собой из-за общения с чат-ботом ChatGPT. Из материалов дела следует, что девушка много раз говорила боту, что хочет умереть, но защитные системы OpenAI ни разу не заметили опасности. В конце концов бот стал отвечать, как живой человек.

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