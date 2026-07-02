Дождь, урожай и счастье: зачем мэр мексиканского города женился на крокодиле

Фото, видео: www.globallookpress.com/Ilya Moskovets; 5-tv.ru

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«Невесту» нарядили в свадебное платье и фату, пронесли по улицам.

И в завершение — свадьба, которую точно не перепутаешь ни с какой другой. В мексиканском городе Сан-Педро-Уамелула мэр женился на самке каймана.

Невесту нарядили в свадебное платье и фату, торжественно пронесли по улицам, после чего жених даже скрепил союз поцелуем.

Все это — вовсе не эксцентричная выходка, а древний ритуал, которому больше пятисот лет. Местные жители верят, что такой союз приносит дождь, богатый улов, хороший урожай и процветание всему городу. Так что здесь семейное счастье — вопрос не только любви, но и благополучия целого региона.

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