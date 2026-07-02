Комары зимой и затопленный подвал: прокуратура расследует обрушение перекрытий в доме в Петербурге

Фото, видео: МАХ/Прокуратура г. Санкт-Петербурга/id7826661945_gos; 5-tv.ru

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Жильцов эвакуировали, открыты пункты временного размещения.

Специалисты в Петербурге приступают к работам по усилению перекрытий жилого дома, где накануне произошло обрушение. Эксклюзивные кадры в распоряжении «Известий»: старые металлические конструкции не выдержали, потому что попросту сгнили.

В результате пол на первом этаже, где находится аптека, провалился. Людей срочно эвакуировали. Открыты пункты временного размещения. Местные власти утверждают — дом официально не признан аварийным. Тем не менее, по словам жильцов, они неоднократно сообщали о проблемах в управляющую компанию.

«Заявки есть, заявок много о том, что затапливался подвал, и какие-то работы не проводились, кроме как локальные. Они откачивали, а потом опять, оно опять топилось», — сказал очевидец.

Воды, со слов очевидцев, в подвале было столько, что ходить там можно было только в резиновых сапогах. А посреди зимы в доме даже появились комары. К расследованию причин подключилась прокуратура. Один из главных вопросов: почему вместо замены прогнивших балок рабочие занимались реставрацией фасада?

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