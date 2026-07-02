Синоптики спрогнозировали облачность и жару до 31 градуса в Москве 2 июля

Гидрометцентр: в Москве 2 июля ожидается облачность и до 31 градуса тепла

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

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Жаркая неделя в столице продолжается, но долго страдать в духоте москвичам не придется.

Жителей российской столицы 2 июля ожидает жаркая погода с небольшой облачностью. В Московской области местами пройдут небольшие дожди. Соответствующий прогноз опубликовали синоптики на сайте Гидрометцентра.

Согласно ему, температура воздуха в Москве днем повысится до 29-31 градуса. Ночью значительно похолодает — до плюс 13 градусов. В Подмосковье днем столбики термометров поднимутся до 26-31 градуса выше нуля, а ночью опустятся до плюс 10.

В столичном регионе атмосферное давление составит 746–749 миллиметров ртутного столба, что немногим ниже нормы в 760 миллиметров. Ветер синоптики обещают южный со скоростью от пяти до десяти метров в секунду.

Специалисты Гидрометцентра предупреждали жителей Москвы о наступлении жарких дней на этой неделе. Со вторника по четверг в городе температура воздуха будет превышать отметку в плюс 30 градусов, а в некоторых районах области достигнет плюс 32 градусов.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, в конце знойной недели на смену духоте придут ливни — для кого-то долгожданное облегчение, для кого-то проклятие выходных. За двое суток на мегаполис прольется до 23-28 литров воды на квадратный метр земли — около трети месячной нормы. А для тех, кто пока только грезит об освежающем дожде, 5-tv.ru составил инструкцию, как пережить жару и избежать обезвоживания.

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