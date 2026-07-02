Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Бобылев; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Дроны обеспечивают наведение артиллерии и контроль поражения целей.

Расчеты разведывательных БПЛА «Молния-Р» соединения специального назначения группировки «Центр» ведут непрерывную разведку на Добропольском направлении. Координаты выявленных объектов — позиций и техники ВСУ — оперативно передаются ударным дронам, артиллерии и авиации. Самые яркие кадры из зоны СВО — смотрите в материале 5-tv.ru.

Операторы также корректируют огонь и выполняют видеоконтроль поражения целей, позволяя объективно оценить эффективность каждого вылета. В результате боевой работы уничтожены более десяти единиц техники, включая пикапы, квадроциклы, тяжелые бронемашины, а также живая сила противника.

Слаженная работа разведчиков обеспечивает своевременное вскрытие замаскированных позиций, точное наведение и контроль, что значительно повышает общую эффективность огневого поражения на линии боевого соприкосновения.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

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