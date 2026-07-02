«Впереди планеты всей»: Катя Лель о русских людях и их душе

Катя Лель: Россия — то самое место, где есть глубина души

Фото, видео: www.globallookpress.com/Belkin Alexey; 5-tv.ru

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Русскому духу восхищаются даже известные личности мирового шоу-бизнеса за рубежом.

Именно в русских людях есть глубокая и чистая душа, которой восхищаются даже за рубежом. Об этом в интервью 5-tv.ru рассказала заслуженная артистка России Катя Лель на закрытой премьере кабаре-шоу «Тридевятое царство».

Она вспомнила, как когда-то училась вокалу у известных людей в мировой индустрии шоу-бизнеса в Лондоне, которые всегда восторгались русским духом, что очень импонировало артистке.

«Россия — это то самое место, где есть глубина души. И часто, когда я бываю за границей, русских очень приветствуют, и мне это нравится. Это всегда мне очень импонировало», — поделилась исполнительница хита «Муси-пуси».

Лель подчеркнула, что без русских людей в мире бы было очень пусто, ведь только они умеют делать абсолютно все, включая бизнес и сферу развлечений.

«Русские настолько многогранные, и я уверена, что они себя еще проявят. Сегодня уже Россия впереди планеты всей, посмотрите, что происходит», — добавила певица.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, заслуженный артист России Ярослав Дронов, известный под псевдонимом SHAMAN, назвал себя патриотом, говорящим с молодежью на одном языке.

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