На игровую выставку ChinaJoy 2026 отправились сразу 12 российских студий

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

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Крупные компании и независимые разработчики будут представлять свои проекты в Шанхае с 31 июля по 3 августа.

Россия отправит сразу 12 игровых студий в Китай — на крупнейшую выставку индустрии цифровых развлечений ChinaJoy 2026. Она пройдет с 31 июля по 3 августа в Шанхае. Целью участников будет поиск издателей, инвесторов и стратегических партнеров для выхода на один из самых масштабных мировых игровых рынков. Об этом сообщают журналисты «Известий».

Российская делегация будет сформирована в рамках программы Moscow Game Export, которая реализуется Агентством креативных индустрий (АКИ) Москвы. В нее вошли как известные разработчики, такие как 1С Game Studios, HeroCraft и «Фогейм», так и независимые команды, в том числе Deep Corp. Некоторые компании окажутся на азиатском форуме впервые.

Московская студия Deep Corp — одна из таких. Она представит психологический хоррор Deda, а также новый, еще неопубликованный проект. Как отметил директор компании Михаил Коваленко, выйти на китайский рынок с высокой динамикой и конкуренцией — уже победа и значимое достижение. Положительный отклик местной аудитории поможет студии стать узнаваемой и продвинуться в финансовом плане.

Как отметила глава АКИ Москвы Гюльнара Агамова, у российской игровой индустрии большой экспортный потенциал. Особенно интересны зарубежным партнерам и пользователям проекты, раскрывающие русскую культуру, мифологию и историю. За время работы программы столичные разработчики посетили восемь международных мероприятий и заключили 36 экспортных контрактов на более чем миллиард рублей.

Ранее 5-tv.ru писал об открывшейся возможности для молодых художников России. Партия «Новые люди» вместе с молодежным движением «Новые» проводит фестиваль уличного искусства в 40 городах страны.

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