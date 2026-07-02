«Реально присутствуют»: Катя Лель о сказках, Кощее и Лешем в повседневной жизни

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

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В вымышленных на первый взгляд историях сокрыто много правдивой информации.

Вряд ли кто-то поспорит, что в сказках кроется истина. В них сокрыто много верных смыслов и информации, которая всегда актуальна. Об этом рассказала в беседе с 5-tv.ru заслуженная артистка России Катя Лель на закрытой премьере кабаре-шоу «Тридевятое царство».

Так, например, в реальной жизни можно легко встретить какого-нибудь Кощея Бессмертного, Лешего или еще кого-то «прекрасного».

«Если вы замечали, то в сказках нам дают очень много верной информации, которую нам преподносят как сказку но на самом деле между строк сокрыта истина. Кощей Бессмертный, Леший, сказочные персонажи, — это те образы, которые реально присутствуют в этом мире. Если на это посмотреть с другой стороны, то всегда можно даже считать каких-то людей, которые подходят под эти энергии. Поэтому в каждой сказке есть истина — это однозначно точно», — поделилась артистка.

Рассказывая про предстоящее кабаре-шоу, Лель отметила, что сама не увлекается никакими активными видами хобби, поскольку сцены ей более чем достаточно: много времени и физических сил уходит на репетиции с танцорами, создание треков и подготовку к новым шоу.

О сказках и известных персонажах ранее говорили актеры на премьере фильма «Сказка о царе Салтане». Так, заслуженный артист России Станислав Дужников хотел бы попросить Царевну-лебедь вернуть его в детство. Он также отметил, что сказки по-прежнему занимают важное место в его внутреннем мире, поэтому до сих пор любит их перечитывать.

Как отметила народная артистка России Ольга Тумайкина, сказка с годами не теряет чарующей силы, а напротив — остается в жизни, как первый поцелуй, как родник, к которому хочется вернуться.

Даже несмотря на цифровой вихрь в виде обилия гаджетов, экранов и развития искусственного интеллекта, потребность в чтении сказок детям не исчезает, а ищет новые формы воплощения.

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