Самый богатый безработный: у Овечкина истек контракт с «Вашингтоном»

Фото, видео: www.globallookpress.com/Dirk Shadd; 5-tv.ru

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Вернется ли он в Россию или продолжит выступать в США?

Сегодня на планете появился самый богатый и известный безработный. У знаменитого российского хоккеиста Александра Овечкина истек контракт с «Вашингтон Кэпиталз», а нового пока нет.

Причем 20 сезонов в НХЛ — это пик карьеры Ови. Он установил кучу рекордов, выигрывал Кубок Стэнли, но главное достижение, конечно, 929 шайб — и больше него никто не забивал.

Теперь главная интрига: что Александр будет делать дальше. Ему могут предложить остаться в Штатах, сам он хотел вернуться в Россию. Но пока он отдыхает с семьей в Турции и решение примет только через неделю.

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