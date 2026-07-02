Фото, видео: www.globallookpress.com/Martyn Wheatley; 5-tv.ru

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В Британии продолжаются миграционный кризис, инфляция и падение уровня жизни.

Уходящий в отставку британский премьер Кир Стармер подвел неожиданный итог своего пребывания на посту. Глава лейбористов похвастался не экономическими результатами, которые далеки от блестящих, а сделал настоящий парламентский каминг-аут*. Такую характеристику во время так называемого месяца гордости* он дал нынешним хозяевам Вестминстерского дворца.

«Я очень горжусь тем, что наш парламент самый гомосексуальный*. Я не думаю, что где-либо и когда-либо было такое. Я считаю, что в мире нет более гейского* парламента, чем наш», — сказал Кир Стармер.

И, похоже, парламент, где геи* уже большинство, это единственное достижение действующей власти. На другой чаше весов только острый миграционный кризис, высокая инфляция, стоимость жизни и растущее недовольство населения.

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* — движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено на территории России.