Пять человек пострадали в результате атаки ВСУ на Курскую область

Хинштейн: в результате атаки на Рыльск за медпомощью обратились четыре человека

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Под ударом на этот раз оказался город Рыльск.

Украинские боевики атаковали приграничный город Рыльск в Курской области. Ранения различной степени тяжести получили пятеро местных жителей. Об этом в мессенджере МАКС рассказал глава региона Александр Хинштейн.

По словам губернатора, в результате удара 39-летний сотрудник полиции пострадал при детонации, у него минно-взрывная травма и слепое осколочное ранение (когда ранящий снаряд или осколок остается в теле. — Прим. ред.) правого плеча.

«У 52-летнего и 48-летнего мужчин минно-взрывная травма, слепые осколочные ранения. Один из них — также сотрудник полиции. Еще один пострадавший — сотрудник коммунальных служб. Все отказались от госпитализации. Им оказана первая помощь. Врачи будут наблюдать пострадавших амбулаторно», — сообщил Хинштейн.

По словам главы региона, еще двое мирных жителей пострадали из-за повторной атаки ВСУ. У 45-летнего мужчины и 72-летней женщины слепые осколочные ранения. Мужчина от госпитализации отказался, пенсионерка будет доставлена на лечение в Курск.

«На сегодня основные работы по разминированию взрывоопасных предметов в Рыльске завершены. Тем не менее, прошу всех жителей: при обнаружении любого подозрительного предмета, пожалуйста, не приближайтесь и ни в коем случае не берите его в руки», — предупредил губернатор.

Ранее 5-tv.ru писал о гибели взрывотехника Росгвардии при разминировании фрагмента беспилотника в Курской области. В ходе инцидента также получил ранение сотрудник полиции. Оперативная обстановка в регионе остается крайне напряженной, украинские формирования продолжают попытки нанести урон гражданской инфраструктуре.

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