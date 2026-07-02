Филиал РУДН в Сочи отказался от выпускных работ юристов из-за развития ИИ

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

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Решение затронет студентов, принятых в вуз в 2024–2026 годах.

Сочинский филиал Российского университета дружбы народов (РУДН) имени Патриса Лумумбы отказался от выпускных квалификационных работ (ВКР) бакалавров по направлению «Юриспруденция». Решение руководства коснется наборов 2024, 2025 и 2026 годов. Причиной стало развитие технологий искусственного интеллекта (ИИ). Об этом сообщается на официальном сайте института.

В заявлении отмечается, что в связи с появлением нейросетей дипломные и курсовые работы перестали выполнять функцию проверки знаний в той же мере, что и 10-20 лет назад. Идею отменить сдачу ВКР подали представители ученого совета юридического факультета, их поддержал и совет института. Но это не значит, что будущих юристов вовсе не будут экзаменовать.

«Отказ от ВКР — это ни в коем случае не „облегчение участи“ студентов. Это повышение планки. Мы оцениваем истинный профессионализм студентов. Диплом Сочинского института РУДН и впредь будет знаком качества, но теперь этот знак будет подтверждать не умение писать тексты, а умение мыслить как юрист в эпоху цифровых технологий», — заявил директор филиала Александр Петенко.

Руководитель юридического факультета Елена Легостаева отметила, что современные нейросети и ИИ-ассистенты за считанные минуты анализируют массивы судебной практики и формируют правовую позицию, сами составляют аналитические записки и структурируют тексты на 60-80 страниц.

«Требовать от студента написания рутинного текста, который машина генерирует мгновенно, — это путь в никуда… Наша задача — оценить способность студента мыслить стратегически и применять право в нестандартных, этически сложных ситуациях. Имитация научного поиска с помощью нейросетей обесценила саму идею традиционной дипломной работы», — подчеркнула Легостаева.

В вузе также заявили, что решение отменить сдачу ВКР не противоречит закону, для альтернативных вариантов аттестации нет препятствий. Учебные заведения могут самостоятельно выбирать формы проверки знаний студентов. Сочинский филиал РУДН взялся «адаптировать выпуск под реалии современной правовой профессии».

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