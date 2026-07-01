Юноша сделал предложение на шпиле Эмпайр-стейт-билдинг в Нью-Йорке

На шпиле Эмпайр-стейт-билдинг в Нью-Йорке юноша сделал предложение руки и сердца

Фото: www.globallookpress.com/Mario Tumm

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Полиция Манхэттена остановила перформанс после незаконного восхождения на небоскреб в центре Нью-Йорка.

Анжела Николау и Иван Биркус поднялись на вершину Эмпайр-стейт-билдинг в Нью-Йорке и развернули на шпиле баннер с надписью: «Когда сила любви побеждает любовь к власти, мир познает мир». Об этом сообщил телеканал Fox News.

По данным ABC, акция включала в себя предложение руки и сердца. При этом официальные источники не уточняют, каким образом участникам удалось попасть на верхнюю часть здания.

«Следует подчеркнуть, что смотровая площадка, расположенная на вершине самого известного в мире здания в центре Нью-Йорка, предлагает практичный способ для самых запоминающихся предложений руки и сердца», — подчеркнули в администрации Эмпайр-стейт-билдинга.

Перформанс был прерван сотрудниками полиции Манхэттена. Влюбленных сняли с конструкции здания и задержали. После этого баннер был демонтирован.

Ранее в РИА Новости со ссылкой на полицию Нью-Йорка сообщалм, что на шпиле небоскреба были замечены двое неизвестных. Инцидент зафиксирован 1 июля около полудня по местному времени.

Высота Эмпайр-стейт-билдинг вместе со шпилем составляет около 443 метров.

Ранее 5-tv.ru сообщал, в США мужчина тайно снял на видео около 50 женщин в солярии фитнес-клуба. Ему были предъявлены обвинения по тяжким статьям сексуального характера, однако впоследствии наказания он не понес.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.