Патрушев: на природоохранную работу на Байкале выделено свыше 46 млрд рублей

На сохранение Байкала из федерального бюджета направили более 46 млрд рублей

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Вице-премьер РФ посетил Иркутскую область, где обсудил экологические проекты и развитие региона.

На природоохранные мероприятия на Байкале из федерального бюджета уже направлено более 46 миллиардов рублей. Об этом заявил вице-премьер России Дмитрий Патрушев в ходе заседания Правительственной комиссии по вопросам охраны озера, которое прошло в Иркутске.

В рамках рабочей поездки в Иркутскую область Патрушев вместе с губернатором региона Игорем Кобзевым посетил научно-исследовательское судно «Викентий Зайцев», созданное специально для комплексного изучения экосистемы Байкала. Судно предназначено для мониторинга водных биологических ресурсов, проведения гидроакустических исследований и оценки запасов омуля. Оно оборудовано современной лабораторией, траловым комплексом и эхолотами, а автономно может работать до десяти суток.

Также вице-премьер побывал в Байкальске, где ознакомился с ходом ликвидации последствий работы бывшего Байкальского целлюлозно-бумажного комбината. Он осмотрел полигон «Солзанский», рекультивацией которого занимается Федеральный экологический оператор госкорпорации «Росатом», а также промышленную площадку предприятия. На сегодняшний день демонтирована уже треть объектов бывшего комбината.

Главной частью визита стало заседание Правительственной комиссии, посвященное вопросам охраны Байкала. Участники обсудили экологические проекты, развитие туристического потенциала региона, модернизацию очистных сооружений, лесовосстановление, противопожарные мероприятия, внедрение современных технологий мониторинга и сохранение водных биоресурсов.

По словам Дмитрия Патрушева, государству необходимо одновременно защищать уникальную природу Байкала и создавать условия для развития территорий.

«На государственном уровне необходимо обеспечить баланс, который сохранит уникальную экосистему и при этом позволит развивать регионы во благо людей <…> В последние годы с этой целью системно совершенствуется законодательство, а также реализуется комплекс природоохранных мероприятий. Из федерального бюджета на них уже выделено более 46 миллиардов рублей», — заявил вице-премьер.

Средства используются для создания системы государственного экологического мониторинга, строительства инфраструктуры по обращению с отходами, модернизации очистных сооружений, а также реализации федерального проекта «Чистый воздух», в котором участвуют шесть городов Байкальской природной территории.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что реконструкция очистных сооружений в Бурятии играет ключевую роль в сохранении экосистемы озера Байкал.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.