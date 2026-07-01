VK и «Яндекс» создадут альянс для сотрудничества в корпоративном сегменте

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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Компании рассматривают взаимодействие в сфере облачных технологий, сервисов продуктивности и ИИ-решений для бизнеса.

Российские разработчики корпоративного программного обеспечения VK Tech и Yandex B2B Tech рассматривают возможность стратегического партнерства в сегменте решений для бизнеса. Об этом сообщили «Ведомости» со ссылкой на источники на IT-рынке.

По данным издания, компании обсуждают совместную работу в сфере облачных технологий, сервисов для повышения продуктивности и решений на базе искусственного интеллекта. Представители обеих сторон подтвердили факт переговоров, однако детали возможного сотрудничества пока не раскрываются.

Эксперты отмечают, что потенциальное партнерство может стать одним из самых заметных событий на российском рынке корпоративного программного обеспечения.

Руководитель направления искусственного интеллекта Cloud.ru Дмитрий Юдин считает, что компании способны объединить сильные стороны: Yandex B2B Tech располагает собственными ИИ-моделями и развитым стеком технологий, а VK Tech занимает сильные позиции в корпоративных коммуникациях и HR-решениях. По его мнению, наиболее вероятным сценарием станет интеграция искусственного интеллекта «Яндекса» в продукты VK и совместная работа с клиентской базой.

Схожей точки зрения придерживается эксперт Apple Hills Digital Василий Пименов. Он считает, что сотрудничество двух крупных игроков способно привести к появлению одного из сильнейших участников российского облачного рынка. По его словам, VK Tech обладает широкой базой корпоративных клиентов, а Yandex B2B Tech активно развивает современные цифровые продукты для бизнеса.

Как отмечают аналитики, рынок корпоративного программного обеспечения в России продолжает расти быстрее всей IT-отрасли. Согласно данным Strategy Partners, в 2025 году его объем достиг 231 миллиарда рублей, увеличившись на 20% по сравнению с предыдущим годом. Уже в 2026 году рынок может вырасти до 277 миллиардов рублей, а к 2031 году — до 831 миллиарда рублей.

Директор АНО «Центр компетенций по глобальной ИТ-кооперации» Вадим Глущенко считает, что подобные альянсы становятся особенно актуальными на фоне конкуренции не только между российскими компаниями, но и с зарубежными программными решениями, которые многие организации продолжают использовать. По его мнению, объединение технологий позволяет быстрее развивать продукты и усиливать позиции на рынке.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что компания Apple удалила из App Store ряд приложений VK. В пресс-службе компании сообщили, что некоторые сервисы больше недоступны для скачивания и обновления на устройствах с iOS.

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