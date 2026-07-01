«Назначение» и «бортовщик»: «Радиостанция Судного дня» вышла в эфир с новым сообщением

Фото: www.globallookpress.com/Carsten Koall

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УВБ-76 передала очередное сообщение, в которое вошли два слова и несколько цифровых комбинаций.

Telegram-канал «УВБ-76 логи», отслеживающий активность радиостанции УВБ-76, сообщил о появлении в эфире слов «назначение» и «бортовщик».

«НЖТИ 01616 НАЗНАЧЕНИЕ 7272 3084 БОРТОВЩИК 2434 5573», — такие данные были переданы в сообщении радиостанции.

УВБ-76, известная также как «Радиостанция Судного дня», ведет вещание с 1970-х годов. В эфире постоянно звучит монотонный жужжащий сигнал, из-за которого она получила неофициальное название «Жужжалка». Периодически этот фон прерывается голосовыми вставками на русском языке, содержащими слова и цифровые комбинации.

Ранее фиксировались эфиры со словами «Обезьянка» и «Крюк», переданными в разное время суток.

5-tv.ru сообщал, что 24 июня военная коротковолновая радиостанция УВБ-76 передала в эфир 20 голосовых сообщений. Первое сообщение прозвучало в 09:11 — в эфире были переданы цифровые коды и слово «амилоквус». Уже в 09:16 последовало новое сообщение со словом «растирание». Затем в 10:36 станция передала кодовое слово «генолис», а в 10:44 — сразу несколько кодовых элементов, включая «гидопрах» и «предстоящий». В 10:47 в эфире прозвучала очередная комбинация чисел и слово «придирчивый».

Позже передачи продолжились: сообщения были зафиксированы в 11:35, 12:25, 12:52, 13:03 и в другие моменты вплоть до 17:10.

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