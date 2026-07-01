В Хабаровске спасли грудного ребенка, которого мать оставила в запертой машине

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет; 5-tv.ru

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Очевидцы сообщили, что младенец находился в душном салоне не менее 40 минут.

Мать оставила грудного ребенка одного в запертом автомобиле в Хабаровске. По словам очевидцев, младенец провел в душном салоне не менее 40 минут. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Инцидент произошел возле дома № 118 на улице Павла Морозова. Видео с места происшествия оказалось в распоряжении редакции.

Как рассказали свидетели, плач ребенка услышали прохожие, после чего вокруг автомобиля начали собираться люди. Они вызвали экстренные службы, однако, по их словам, помощь прибыла не сразу, поэтому было принято решение попытаться самостоятельно открыть машину.

Одним из тех, кто участвовал в спасении малыша, стал Глеб Канцерев. По его словам, сначала он предложил помощь людям, стоявшим возле автомобиля, а затем узнал, что внутри находится грудной ребенок.

«Я посмотрел — да, действительно, в автомобиле плакал маленький ребенок, грудной, рядом из родителей никого не было. Пришлось принимать какие-то решения», — рассказал мужчина.

Сначала очевидцы решили разбить стекло, чтобы как можно быстрее добраться до ребенка. Для этого даже нашли тротуарную плитку, однако от этой идеи отказались после замечания сотрудницы скорой помощи.

По словам Канцерева, он попытался разбить самое дальнее от ребенка стекло, чтобы минимизировать риск, однако сотрудница скорой помощи предупредила, что осколки все равно могут попасть в младенца. После этого было решено искать другой способ.

Прохожие нашли металлическую проволоку, с помощью которой удалось открыть дверь автомобиля без повреждения стекол. По словам мужчины, сразу после этого он достал ребенка и передал его медикам.

«Он был очень сильно горячий по температуре тела. Хорошо, что уже скорая стояла наготове, и я думаю, ему оказали первую медицинскую помощь», — добавил спаситель.

Очевидцы также утверждают, что ребенок находился на заднем сиденье без детской люльки или удерживающего устройства и громко плакал. По их оценкам, в автомобиле он пробыл не менее 40 минут. Сам Канцерев отметил, что находился на месте около 15 минут, а другие свидетели к его приезду уже ожидали помощь почти полчаса.

По словам очевидцев, мать ребенка появилась только после того, как малыша извлекли из автомобиля и передали врачам. Свидетели утверждают, что женщина не смогла внятно объяснить произошедшее. После этого на место прибыли сотрудники полиции, которым предстоит установить все обстоятельства случившегося.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Калининграде пенсионерка спасла ребенка, выпавшего с четвертого этажа. Прохожая успела поймать мальчика на руки, смягчив его падение.

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