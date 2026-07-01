Прокуратура ФРГ предъявила обвинения украинцу в подрыве «Северных потоков»

Фото: www.globallookpress.com/Reinhard Pantke

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Следствие квалифицировало действия как нападение на энергетическую инфраструктуру и военное преступление.

Федеральная прокуратура Германии предъявила первые официальные обвинения по делу о подрыве газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» гражданину Украины. Об этом сообщил телеканал ARD.

По данным издания, высший орган уголовного преследования ФРГ считает причастным к атакам украинца Сергея К., которого обвиняют в диверсионных действиях против объектов гражданской энергетической инфраструктуры.

«Федеральный прокурор Йенс Роммель впервые предъявил обвинение предполагаемому диверсанту, совершившему нападения на газопроводы „Северный поток“, <…> что по международному уголовному праву квалифицируется как военное преступление, — в совершении взрыва с использованием взрывчатых веществ, а также в уничтожении сооружений», — сказано в материале.

Подрыв двух экспортных газопроводов произошел в ночь на 26 сентября 2022 года. В Германии, Дании и Швеции ранее допускали версию целенаправленной диверсии. Оператор Nord Stream AG указывал, что масштабы разрушений являются беспрецедентными, а оценка сроков восстановления невозможна.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что США могут быть заинтересованы в восстановлении газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2», чтобы затем выкупить их у Европейского союза по заниженной цене.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.