«Едва выживает»: ООН оказалась на грани финансового истощения

Фото: IMAGO/Thomas Trutschel/ТАСС

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В организации признали, что дальнейшая работа напрямую зависит от своевременных взносов государств-членов.

Организация Объединенных Наций (ООН) может столкнуться с острой нехваткой финансирования уже в ближайшие месяцы. Если государства-участники не перечислят обязательные взносы, средств на полноценную работу после августа практически не останется. Об этом сообщил помощник генерального секретаря ООН по программному планированию, финансам и бюджету Чандрамули Раманатан.

«У нас не останется денежных средств после августа, сентября. Деньги кончатся», — заявил он.

По словам Раманатана, организация рассчитывает на поступление взносов от стран-участниц, поскольку именно они позволят сохранить деятельность ООН после сентября. При этом чиновник предупредил, что даже при поступлении части средств организация рискует завершить год в условиях жесткой экономии.

«Есть вероятность закончить год без денег, то есть едва выживая на сокращенном бюджете», — отметил Раманатан.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что ООН может столкнуться с невозможностью в полном объеме реализовать утвержденную бюджетную программу на 2026 год, если ее финансовое положение не улучшится. ООН оказалась под двойным финансовым давлением. С одной стороны, ряд стран не выполняет обязательства по взносам, а с другой — организация обязана возвращать средства, которые фактически не поступали на ее счета.

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