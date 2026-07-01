В России вырос спрос на газобалонное оборудование для машин

Фото, видео: © РИА Новости/Максим Богодвид; 5-tv.ru

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Его установка стала самой популярной услугой в автомастерских.

Российские автовладельцы массово переходят на газ. Установка специального оборудования стала самой популярной услугой в автосервисах. Причина — ситуация с топливом. Причем, тех, кто решился на такие перемены, кажется, не пугают ни очереди в мастерских, ни взлетевшие там цены. Корреспондент «Известий» Илья Аникеев убедился.

Россияне массово переходят на газ. Для этого ставят в свои машины ГБО — газобаллонное оборудование. Очереди в мастерские расписаны на недели вперед.

С такой установкой машину заправляют сжиженным газом — пропан-бутановой смесью. Она дешевле, но цена на газ тоже реагирует на бензиновый кризис. В мае литр стоил 19 рублей, сейчас — 25. Для сравнения, 95-й бензин продают почти за 72 рубля. В сервисах говорят, что экономить с газом смогут не все.

«А какой пробег годовой у машины? Десять тысяч километров. Я рекомендую отказаться от установки газа, потому что человек ее не окупит. Надо понимать, что газ — это в первую очередь коммерческое использование топлива на автомобилях», — рассказал представитель сервиса Олег Голубов.

Раньше на газе ездили таксисты и водители грузовиков, теперь и простые владельцы легковушек. Вслед за спросом выросла и стоимость работ по установке. «Под ключ» с оборудованием она начинается от 25 тысяч и доходит до 200.

— Реально сейчас, если поставить, это начало августа. Надо приехать, проплатить комплект, забрать их и записаться на конкретные деньги. Ну, 85 тысяч.

Цена работы зависит от устройства и характеристик автомобиля. Например, чем больше цилиндров в двигателе, тем сложнее монтаж. Многие отказываются на этапе покупки ГБО.

«Сразу, не теряя времени, спросила в ГИБДД, сколько будет по оформлению идти это все, где мне сказали в регистратуре, что все в порядке живой очереди, которая тянется с улицы», — рассказала Ирина Бекешкина.

Внесение изменений в конструкцию автомобиля нужно правильно оформить, а это длительное путешествие по инстанциям. В испытательной лаборатории — получить разрешение на установку ГБО. Потом еще одно, но из ГИБДД. В сертифицированном сервисе — произвести установку. Затем снова в лаборатории проверить, как поставили, и зарегистрировать изменения в ГИБДД. Внести изменения в паспорт транспортного средства. В сервисе за отдельную плату обещали помочь.

Главные плюсы автомобиля с ГБО: может ездить на газе и на бензине. Это, пожалуй, все. Из минусов: дорогая установка, теряется мощность двигателя, место в багажнике занимает баллон, увеличивается масса автомобиля, потеря гарантии, трудности при продаже и запрет оставлять машину на закрытых парковках.

«ГБО требует периодической проверки, поскольку это специфическое оборудование. Ну и когда вы будете такую машину продавать, не факт, что будущий покупатель захочет купить машину с ГБО. А если он захочет снять это оборудование, то соответственно ему нужно провести обратную процедуру», — пояснил автоэксперт Максим Кадаков.

То есть установку газобаллонного оборудования универсальным решением топливных проблем назвать нельзя. Для тех, кто мало ездит, ГБО может оказаться пустой тратой денег.

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