Фото, видео: Reuters/Alexandre Dimou; 5-tv.ru

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Версия, что убрать беглого украинского олигарха планировали свои же — приоритетная.

Дело о покушении на украинского олигарха в Монако принимает новый неожиданный поворот. Появились детали, которые показали, что убрать Вадима Ермолаева было выгодно Киеву. За организацией взрыва могла стоять именно СБУ.

Как пишет газета Figaro, эта версия — приоритетная. По данным французских журналистов, бизнесмен, ставший для Зеленского личным врагом, собирался буквально сдать его в стенах Европарламента. Если подтвердится, что взрыв в элитном квартале был действительно попыткой со стороны киевского режима закрыть Ермолаеву рот, то в ЕС просто не смогут это проигнорировать. Все объяснит корреспондент «Известий» Антон Золотницкий

Клубок большой политики, бизнес-интересов и шпионских игр спецслужб, в центре которого одиозный украинский олигарх, постепенно распутывается. Французские СМИ выяснили: покушение на Вадима Ермолаева произошло уж слишком вовремя — в ближайшее время он планировал из тайного врага киевского режима стать врагом публичным.

«Бизнесмен в последние недели рассматривал возможность выступить с лекцией в Европейском парламенте, чтобы осудить коррупцию в своей стране. Вполне возможно, что это было воспринято как провокация», — пишет Nice Matin.

Версия об участии киевских спецслужб, по данным французской Le Figaro, уже стала приоритетной. Якобы в СБУ не собирались убивать Ермолаева — хотели только припугнуть. Заодно могли послать сигнал и другим украинским беглецам: выступать открыто против режима Зеленского не стоит. Вот, к примеру, Игорь Мосийчук* — бывший нардеп Украины, признанный в России террористом и экстремистом, скрывается в Польше, давно критикует киевские власти, но сейчас явно встревожен.

«Это разборки, однозначно разборки, только с явным участием государства и в центре Европы, так сказать, в тихой финансовой гавани. И последствия могут быть очень серьезные», — заявил бывший депутат Верховной Рады Украины Игорь Мосийчук*.

Но какие последствия? Евросоюз от поддержки Киева не откажется — даже после десятка лекций о коррупции в Незалежной и после десятка покушений. Скорее, похоже на новый виток внутриукраинской грызни. Зеленский, судя по всему, начал подготовку к выборам. Из Лондона вызван посол Залужный, главный конкурент действующего главы режима. На вопрос, будет ли он участвовать в выборах, прямо ответил: будет. Британские спецслужбы тут же насторожились.

«Поскольку мы не можем исключать, что Украина стояла за этой конкретной атакой, то украинские спецслужбы, возможно, будут стремиться нанести удар по тем, кого они считают врагами и кто проживает в Лондоне», — заявил специалист по безопасности Уилл Геддес.

В Лондоне — не менее богатая украинская диаспора, чем в Монако, и не менее влиятельная. Вместе с самими британскими властями лоббируют фигуру Залужного. И тут другая характерная деталь: при покушении на Вадима Ермолаева больше всего пострадала его давняя сожительница Анна Насобина — ей оторвало обе ноги. Украинская светская львица плотно вращалась в английских высших кругах.

«Она является соучредителем Club Éclectique, частного литературно-художественного общества, зарегистрированного на Оксфорд-стрит и имеющего офис в Монако. Оно было основано в 2016 году», — сообщает Daily Mail.

Насобина — дочь бывшего первого зампрокурора Днепропетровска. Хорошо знала украинскую элиту, в своем лондонском клубе собирала ее представителей — подальше от глаз и ушей киевского режима. Вместе с гражданским мужем явно представляла угрозу. Об угрозе всей Европе теперь начинают вопрошать даже мэры французских городов.

— Сообщается, что целью нападения стал украинский олигарх, который отдалился от Зеленского. Неужели киевский режим настолько вышел из-под контроля, что вот таким образом преследует собственных граждан, которые отказались подчиняться?

Ответ — да, киевский режим настолько вышел из-под контроля. Но не то чтобы это было новостью. В 2025-м в Мадриде убили замглавы администрации Януковича Андрея Портнова, в этом году в Милане расправились с украинским банкиром Александром Адаричем. Но взрыв в самом центре идиллического Монако выводит битву за украинскую власть на новый уровень. Она теперь идет с применением тяжелых вооружений — и без оглядки на сопутствующий ущерб.

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* — внесен в перечень террористов и экстремистов.