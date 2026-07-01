Начинка на миллиарды: как сотрудники ФСБ нашли кокаин в тушах тунца

Фото, видео: ЦОС ФСБ; 5-tv.ru

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Организатор поставок огромной партии запрещенных веществ уже задержан — официально он нигде не работает.

Кадры из порта Петербурга, где сотрудники ФСБ выловили партию тунца, у которого вместо икры оказался кокаин. В контейнере с рыбой находилось более полутонны наркотика. Не менее интересные находки ждали силовиков в доме организатора этой поставки из Эквадора. Корреспондент «Известий» Егор Еперев все увидел.

Здесь один только тунец стоит несколько десятков тысяч рублей. А вот начинка у этой партии — на миллиарды. В аккуратных брикетах — наркотики, полтонны. О том, что внутри рыбы запрещенные вещества, сотрудники ФСБ знали наверняка.

«На начальном этапе получена информация в отношении безработного гражданина России, являющегося одним из организаторов международной преступной наркогруппировки, специализирующейся на контрабандных каналах поставок наркотиков в Россию», — рассказал оперативный сотрудник ФСБ России.

Как только тунец прибыл в Петербург, задержали организатора этой поставки. Поймали прямо на улице. А потом нагрянули в гости — элитный автопарк на 130 миллионов рублей. На оперативных кадрах номера скрыты, но по нашей информации, они коллекционные — с красивым эксклюзивным сочетанием цифр и букв. В спальне — элитные часы почти на полтора миллиона. А на криптокошельках — 600 тысяч долларов. Все это принадлежит одному человеку, который официально нигде не работает.

Цепочка поставок для наркобизнеса привычная — кокаин в рыбе привезли на корабле из Эквадора. Петербург — морские ворота России, поэтому часто преступники привозят товар сюда как для внутреннего оборота, так и транзитом. А этот порт уже фигурировал в других громких делах.

Наркотики нашли на территории терминала «Петролеспорт». В 1990-е годы его крупный акционер — компания, совет директоров которой возглавлял миллиардер Илья Трабер. Недавно его задержали по делу об убийстве. Считается, что он финансировал известную тамбовскую ОПГ, которая обеспечивала так называемую «крышу» порту. И в таком случае провозить через порт можно было все что угодно.

«Сложно досмотреть судно. Нечистоплотные люди пользуются, но наши органы работают достаточно оперативно. Если говорить про море и Европу, надо понимать, что большое количество граждан ближнего зарубежья таскают в огромных объемах», — сказал руководитель движения «Антидилер» в Санкт-Петербурге и Ленинградской области Антон Миссуловин.

Но лидером среди поставок кокаина остается Латинская Америка. Тунец с запрещенной начинкой прибыл из Эквадора. Обычно контрабанду везут мелкими партиями на лодках — тут рискует сам перевозчик груза, но это дешевле. Способ дороже и безопаснее — как раз замаскировать наркотик под обычный товар.

Прятать наркотики вот так, под видом коробок с бананами, кажется, уже неприлично — слишком часто преступники используют этот способ. Эту партию обнаружили тоже в Петербурге в конце прошлого года. В пересчете на деньги она составила 22 миллиарда рублей. И хотя нынешняя рыба — не самый популярный способ, правоохранители точно не удивились. Теперь эти туши тунца — вещдоки, и будут утилизированы. А вместе с ними ко дну пойдет и запрещенный бизнес.

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