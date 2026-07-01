Кушнер и Уиткофф обсудили с эмиром Катара ситуацию на Ближнем Востоке

МИД Катара: Уиткофф и Кушнер подтвердили готовность США к переговорам с Ираном

Фото: Reuters/Denis Balibouse

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Доха продолжит выполнять роль посредника и поддерживать дипломатические процессы, предусмотренные меморандумом.

Эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани провел встречу со специальным посланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером. Известно, что стороны обсудили переговоры между США и Ираном, а также ситуацию в Ливане. Об этом сообщил Амири диван — канцелярия эмира Катара.

Отдельные консультации с американскими представителями провел премьер-министр и глава МИД Катара шейх Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани. В центре внимания были переговоры, которые проходят в рамках меморандума Ирана и США о прекращении боевых действий.

Также в катарском МИД заявили, что Доха продолжит выполнять роль посредника и поддерживать переговорные процессы, предусмотренные меморандумом. В ведомстве отметили, что главная цель этих усилий — достижение долгосрочного и всестороннего урегулирования.

Помимо этого, участники дипломатического диалога обсудили обстановку на Ближнем Востоке. Особое внимание они уделили перемирию в Ливане. Стороны сошлись во мнении, что режим прекращения огня необходимо сохранять и укреплять для того, чтобы поддержать единство, суверенитет и стабильность страны.

В свою очередь, американская делегация высоко оценила роль Катара и Пакистана в организации диалога. Уиткофф и Кушнер подтвердили, что Вашингтон намерен и дальше участвовать в переговорах и поддерживать дипломатические усилия, направленные на заключение широкого соглашения.

Ранее, писал 5-tv.ru, США и Иран провели переговоры в Швейцарии при посредничестве Катара и Пакистана.

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