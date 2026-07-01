Не такой безобидный выбор: ученые предупредили об опасности сахарозаменителей

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Популярный продукт может влиять на организм совсем не так, как принято считать.

Ученые из Университета Тафтса пришли к выводу, что искусственные и низкокалорийные подсластители способны оказывать неблагоприятное воздействие на обменные процессы и состояние кишечника. Результаты исследования опубликованы в журнале Current Atherosclerosis Reports.

Специалисты провели обзор и метаанализ 21 рандомизированного клинического исследования, в которых участвовали взрослые добровольцы. Полученные данные показали, что регулярное употребление заменителей сахара по сравнению с водой или плацебо может быть связано с повышением уровня инсулина натощак и гликированного гемоглобина, отражающего средние показатели сахара в крови за несколько последних месяцев.

Кроме того, исследователи выявили признаки снижения чувствительности организма к инсулину, что считается одним из факторов риска развития метаболических нарушений.

Одной из вероятных причин такого эффекта ученые называют воздействие подсластителей на микрофлору кишечника. Некоторые вещества изменяли состав кишечных бактерий и особенности их работы, что впоследствии отражалось на обмене веществ.

Также анализ крупных наблюдательных исследований продемонстрировал связь между постоянным употреблением заменителей сахара и повышенным риском сердечно-сосудистых и других кардиометаболических заболеваний.

Авторы работы подчеркивают, что существующих данных пока недостаточно для однозначных выводов о вреде всех видов подсластителей, поскольку их влияние на организм может различаться. Тем не менее специалисты рекомендуют не воспринимать такие продукты как полностью безопасную замену сахару и советуют соблюдать умеренность при их употреблении.

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