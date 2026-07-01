Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

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Условия конкуренции на финансовом рынке должны оставаться справедливыми.

Центральный банк России — не сторонник высоких процентных ставок. Об этом заявила председатель Центробанка (ЦБ) России Эльвира Набиуллина во время выступления на Финансовом конгрессе.

По ее словам, доступность кредитов в первую очередь зависит от уровня инфляции, а не только от размера ключевой ставки.

Набиуллина подчеркнула, что кредиты должны оставаться доступными, а условия конкуренции на финансовом рынке — справедливыми. При этом, отметила она, главный вопрос связан именно с инфляцией.

Глава ЦБ указала, что высокая инфляция сама по себе делает займы менее доступными для граждан и бизнеса. Поэтому снижение ставок возможно только при устойчивом замедлении роста цен и снижении инфляционных ожиданий.

Ранее, писал 5-tv.ru, Набиуллина допустила ограничения для дальнейшего снижения ключевой ставки. По словам главы Центробанка России, возможности для нового смягчения денежно-кредитной политики могут сократиться из-за изменения картины рисков.

Как она отмечала, проинфляционные риски на будущее заметно выросли. Кроме того, в последние месяцы существенно ускорился рост кредитования. Это может сузить пространство для дальнейшего снижения ставки и потребовало от регулятора более осторожного шага.

К тому же ранее Центробанк России снизил ключевую ставку до 14,25%. В ЦБ поясняли, что денежно-кредитные условия в стране постепенно становятся мягче, но по-прежнему остаются жесткими. При этом инфляционные ожидания сохраняются повышенными, что может помешать устойчивому замедлению роста цен.

Возможность дальнейшего снижения ставки допускал президент России Владимир Путин. На совещании с членами правительства 10 июня он заявил, что инфляция в стране замедляется и составляет чуть более 5%, а принимаемые меры дают результат.

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