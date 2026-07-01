В Москве стартовал международный турнир «Шахматные Звезды-2026»

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Возможность соревноваться на подобных мероприятиях с известными во всем мире гроссмейстерами вдохновляет детей на развитие в этой области.

В Москве стартовал шестой по счету международный турнир для юных игроков «Шахматные звезды-2026». На этом мероприятии присутствовали многие всемирно известные шахматисты. Среди них и гроссмейстер, чемпионка мира по шахматам Валентина Гунина, а также гроссмейстер, сенатор РФ Сергей Карякин. Они поделились впечатлениями от турнира с корреспондентом 5-tv.ru.

Гунина отметила, что в нашей стране очень много талантливых детей. А то, что они могут посоревноваться и повзаимодействовать с ведущими мировыми шахматистами, заставит их еще больше полюбить этот вид спорта.

«Я воспринимаю такие мероприятия как точку роста. <…> Это очень здорово, что есть такой турнир, когда они могут играть вместе с нами на одной площадке, притом соревноваться сейчас в сеансе. Хотя бы подойти, потрогать нас, взять автограф, сфотографировать — это здорово. <…> Когда ты играешь в такой обстановке, тебе прям хочется играть в шахматы», — подчеркнула чемпионка мира.

Карякин оказался солидарен со своей коллегой в том, что подобные турниры вдохновляют молодое поколение шахматистов развиваться в этом направлении и дальше. Он признался, что в его детстве подобных мероприятий не проводили, и возможностями, которые есть сегодня у юных игроков, нужно обязательно пользоваться.

«Всегда, когда ты видишь вживую гроссмейстера, когда ты с ним можешь пообщаться и поиграть — это совершенно другие впечатления, чем если ты просто смотришь их партии», — заметил Карякин.

Также он выразил уверенность в том, что, несмотря на множество соблазнов современного мира и огромного выбора развлечений, шахматы никогда не потеряют свою актуальность. И в наши дни молодежь проявляет к этой игре большой интерес.

«Шахматы — это уникальный род деятельности, который развивает ваш интеллект, ваше стратегическое мышление, способность мыслить намного ходов вперед, просчитывать ходы как свои, так и соперника. Поэтому, я думаю, у шахмат в любом случае большое будущее», — уверен гроссмейстер.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что у восьмилетнего чемпиона мира по шахматам Петра Макеева исполнилась мечта. Он сразился с гроссмейстером Сергеем Карякиным.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.