Врачи спасли мужчину, который проглотил крышку от бутылки

Фото: www.globallookpress.com/Stephan Laude

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Дочь пациента подбросила инородный предмет ему в стакан.

В Красногорской больнице спасли мужчину, который случайно проглотил металлическую крышку от бутылки с газировкой. Об этом сообщили в региональном Минздраве.

В пресс-службе ведомства рассказали, что дочь мужчины бросила в стакан с газировкой крышку. Он выпил жидкость залпом и проглотил инородный предмет — тот застрял в пищеводе.

Инородное тело извлекли с помощью щипцов всего за несколько минут, рассказала заведующая эндоскопическим отделением Красногорской больницы Юлия Шашкова. В пресс-службе подчеркнули, что пациента уже выписали и отправили долечиваться амбулаторно.

Ранее в марте московские медики спасли четырехлетнего мальчика, который во время еды подавился орехами. Его госпитализировали в Детскую городскую клиническую больницу имени Башляевой, в ходе исследования специалисты обнаружили, что дыхательные пути малыша частично перекрыты кусками кешью. При помощи специального бронхоскопа и медицинских щипцов медики аккуратно извлекли застрявшие фрагменты орехов.

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