Новак: экономика России адаптировалась к внешним вызовам на 80%

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков; 5-tv.ru

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Ключевую роль в достижении технологического суверенитета играет развитие наукоемких отраслей.

Экономика России уже примерно на 80% адаптировалась к внешним вызовам. Такую оценку в ходе Финансового конгресса Банка России дал вице-премьер РФ Александр Новак.

«Если говорить про адаптацию, давайте скажем цифру 80%. Если говорить о том, какой путь мы проходим сегодня по технологическому суверенитету, технологическому лидерству <…> мы находимся в первой половине», — сказал Новак.

По словам вице-премьера, ключевую роль в достижении технологического суверенитета играет развитие наукоемких отраслей, включая радиоэлектронику, судостроение, химическую промышленность и другие высокотехнологичные направления.

Кроме того, вице-премьер обратил внимание на изменения в структуре валового внутреннего продукта. По его словам, за последние годы доля топливно-энергетического комплекса сократилась с 20% до 13%, а его вклад в доходную часть бюджета уменьшился с 42% до 22%. При этом выросло значение государственного сектора, а также бюджетных и оборонных расходов.

Новак также отметил, что одним из ключевых драйверов экономики стали инвестиции. За последние три года их доля в структуре ВВП достигла 24%, а после завершения инвестиционного цикла этот показатель, как ожидается, увеличится до 28%.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Новак дал поручения по стабилизации топливного рынка в России. Регионам необходимо повысить эффективность использования топлива. А также распределять ресурсы, учитывая текущие потребности экономики.

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