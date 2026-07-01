Врачи удалили двухкилограммовую опухоль новорожденной девочке в Самаре

Фото: ВКонтакте/Самарская областная больница им. В.Д. Середавина/sokbseredavina

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Операция продолжалась около десяти часов.

В Самаре врачи удалили новорожденной опухоль весом около двух килограммов. Об этом сообщила пресс-служба областной клинической больницы имени В. Д. Середавина.

«Специалисты Самарской областной клинической больницы имени В. Д. Середавина успешно провели сложнейшую операцию новорожденной девочке с редкой врожденной патологией — крестцово-копчиковой тератомой», — написали на странице учреждения в соцсетях.

Фото: ВКонтакте/Самарская областная больница им. В. Д. Середавина/sokbseredavina

Опухоль весила почти столько же, сколько сама малышка. Крестцово-копчиковая тератома — это редкое новообразование, которое развивается на первичных этапах внутриутробного формирования плода. В описываемом случае ее удалось выявить еще во время беременности в ходе пренатальной диагностики.

Операция продолжалась около десяти часов и прошла благополучно. Девочка идет на поправку, уже самостоятельно дышит и хорошо усваивает питание. Ее выписали из больницы вместе с матерью.

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