Не только усталость: раскрыт неожиданный признак дефицита витамина D

Фото: www.globallookpress.com/Ania Tuzel

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Изменения в полости рта могут указывать на недостаток важного элемента еще до появления типичных симптомов.

Одним из ранних признаков дефицита витамина D может стать состояние полости рта, а не только привычные жалобы на усталость или боли в костях. Об этом в беседе с Газета.ру рассказал челюстно-лицевой хирург, кандидат медицинских наук Севак Барсегян.

По словам специалиста, первым тревожным сигналом становятся быстро образующиеся зубной налет и твердые отложения, которые появляются вновь даже после профессиональной чистки. Такая ситуация может возникать у людей, тщательно соблюдающих правила гигиены, поэтому причина не всегда связана с недостаточным уходом за зубами.

«Витамин D напрямую влияет на выработку кателицидина — белка, который работает как природный антибиотик в полости рта. Он подавляет рост бактерий, вызывающих кариес, гингивит и пародонтит. Когда витамина D не хватает, этого защитного белка становится мало. Микробы начинают размножаться бесконтрольно, и даже идеальная гигиена перестает помогать. Чем дольше длится дефицит, тем агрессивнее ведет себя микрофлора», — объяснил Барсегян.

Еще один механизм связан с работой слюнных желез. Как отметил Барсегян, при дефиците витамина D уменьшается выработка слюны, она становится более густой и хуже очищает поверхность зубов, а также менее эффективно нейтрализует кислоты после приема пищи. В результате эмаль оказывается менее защищенной, а риск образования зубного камня возрастает.

«Образуется замкнутый круг: чем меньше витамина D, тем хуже самоочищение полости рта и тем быстрее размножаются бактерии», — подчеркнул стоматолог.

Во время приема врачи нередко сталкиваются с пациентами, которые тщательно ухаживают за зубами, однако имеют покрасневшие и кровоточащие десны, а также плотные зубные отложения. После сбора анамнеза зачастую выясняется, что человек редко бывает на солнце, большую часть времени проводит в помещении и употребляет недостаточно продуктов, богатых витамином D. В таких случаях врач рекомендует лабораторное исследование, которое нередко подтверждает недостаток этого вещества.

«Если вы заподозрили дефицит, то сдайте кровь на витамин D — лучше всего в конце зимы или весной, когда запасы после лета уже на исходе. Хороший уровень — от 50 до 80 единиц. Если ниже, витамин нужно принимать дополнительно. Но не назначайте дозировку сами: передозировка вредна для почек и сосудов», — объяснил эксперт.

При этом специалист подчеркнул, что быстрое образование налета не всегда связано именно с дефицитом витамина D. Причиной также могут стать ошибки при чистке зубов, неправильно подобранная щетка или нерегулярная вечерняя гигиена.

Ранее 5-tv.ru сообщал о распространенных ошибках при чистке зубов. Многие уверены, что правильно ухаживают за полостью рта, однако ежедневно допускают одни и те же промахи.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.