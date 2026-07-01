Совещание Совбеза посвятили развитию Калининградской области

Фото, видео: © РИА Новости/Павел Быркин; 5-tv.ru

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Президент России Владимир Путин выслушал с докладом заместителя председателя правительства Татьяну Голикову.

Президент РФ Владимир Путин провел оперативное совещание с членами Совета Безопасности. Обсуждались вопросы социально-экономического развития Калининградской области.

«Начнем с именно социальных вопросов, вопросов социальной политики», — открыл заседание президент.

Первым докладчиком стала Заместитель Председателя Правительства РФ Татьяна Голикова.

Ранее президент обсуждал с постоянными членами Совбеза вопросы внешней политики. Совещание носило оперативный характер. В частности, с докладом выступил министр иностранных дел Сергей Лавров. Какие именно вопросы обсуждались на совещании, не раскрывалось.

В мероприятии приняли участие председатель правительства Михаил Мишустин, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, председатель Госдумы Вячеслав Володин, заместитель председателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев, руководитель администрации президента Антон Вайно и секретарь Совета Безопасности Сергей Шойгу.

Также к совещанию присоединились министр обороны Андрей Белоусов, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, министр иностранных дел Сергей Лавров, директор ФСБ Александр Бортников и директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.

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