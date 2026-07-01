«Всем хочется любви»: Прохор Шаляпин рассказал о сексе ради успеха

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Но даже такой способ построить карьеру не гарантирует продвижения.

Певец Прохор Шаляпин рассказал о том, что в его практике были случаи вступления в интимные связи с целью карьерного роста. В этом шоумен признался на шоу «Что о тебе думают?» на платформе VK Видео.

Шаляпин уточнил, что такие эпизоды не привели к желаемым результатам, поскольку контакты устанавливались не с теми людьми.

В ходе беседы исполнитель затронул тему так называемого «дивана» — метафоры, подразумевающей неформальные договоренности и личные услуги для получения статуса или работы.

Многие представители шоу-бизнеса осознают, что профессиональные навыки и талант далеко не всегда являются единственным фактором успеха, отметил Шаляпин. Певец подчеркнул, что подобные «грешки» случались в его жизни, но он не считает их определяющими для своей судьбы.

«Люди понимают, что „диван“ не все решает, но все-таки он присутствует, все живые люди, всем хочется любви», — прокомментировал Прохор.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Шаляпин не хочет жить со своими будущими детьми.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере МАКС.