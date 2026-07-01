Харви Вайнштейн пережил очередной сердечный приступ в тюрьме

Фото: EPA/JUSTIN LANE/ТАСС

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Ему стало плохо около двух недель назад из-за пневмонии.

Американский продюсер Харви Вайнштейн, осужденный по делам о преступлениях сексуального характера, перенес сердечный приступ в тюрьме. Об этом сообщило издание TMZ со ссылкой на источники.

По данным портала, Вайнштейну стало плохо около двух недель назад из-за пневмонии. У него начались проблемы с дыханием, после чего сотрудники тюрьмы на острове Райкерс в Нью-Йорке перевезли его в тюремный блок больницы на Манхэттене.

Продюсер остается под наблюдением врачей. По информации источников TMZ, медики оказывают ему помощь после сердечного приступа и осложнений, связанных с заболеванием легких.

Харви Вайнштейну 74 года. Ранее его называли одним из наиболее влиятельных продюсеров Голливуда. Вместе с братом Бобом Вайнштейном он основал компанию Miramax, а позднее участвовал в создании множества известных кинопроектов.

Однако вокруг имени Вайнштейна разгорелся масштабный скандал осенью 2017 года. Тогда газета The New York Times опубликовала материал о многолетних обвинениях в сексуальных домогательствах со стороны продюсера. После этого об этом также начали публично рассказывать и другие женщины, среди которых были известные актрисы.

По словам заявительниц, Вайнштейн приглашал их на встречи под видом деловых переговоров, а затем, пользуясь влиянием в киноиндустрии, выходил за рамки допустимого. Скандал стал одним из символов движения #MeToo и поднял вопрос о злоупотреблении властью в Голливуде.

Продюсера задержали в 2018 году. К тому времени обвинения против него выдвинули десятки женщин. Судебные процессы по делам Вайнштейна несколько лет оставались в центре внимания американских СМИ.

Суд в Нью-Йорке приговорил Вайнштейна к 23 годам лишения свободы в 2020 году, однако позднее этот приговор был отменен апелляционной инстанцией. После нового разбирательства продюсера признали виновным по одному из эпизодов. Отдельный приговор по делу в Калифорнии также остается в силе.

Ранее 5-tv.ru писал, как Харви Вайнштейн выживает за решеткой.

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