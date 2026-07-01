«Рана открыта»: Бузова рассказала о тяжелом восстановлении после травмы

Фото, видео: www.globallookpress.com/Komsomolskaya Pravda; Instagram*/buzova86; 5-tv.ru

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Певица призналась, что сейчас думает не о внешнем виде ноги, а о возвращении к нормальной жизни.

Певица Ольга Бузова рассказала в соцсетях о новом этапе восстановления после травмы колена. Артистке сняли все швы, однако заживление идет непросто: в некоторых местах рана остается открытой.

Певица подчеркнула, что сейчас ее меньше всего волнует, как будет выглядеть нога после восстановления. Главное для нее — вернуть колену прежнюю подвижность и снова нормально ходить.

«В некоторых местах рана открыта, но она начинает потихоньку заживать. Я не буду сейчас думать о том, какое там будет уродство, самое главное — полностью восстановить колено», — сообщила Ольга.

Бузова перенесла операцию после падения в душе. Более десяти дней она провела в Боткинской больнице, а теперь продолжает лечение дома. Певица пока не может полноценно передвигаться и испытывает боль, но старается постепенно возвращаться к рабочему ритму.

По словам артистки, сгибать травмированную ногу сейчас можно только на 35%. Пока колено полностью не заживет, вернуть прежнюю работоспособность не получится.

Бузова призналась, что ее состояние эмоционально нестабильно: иногда она радуется даже небольшому прогрессу, а иногда расстраивается из-за внешнего вида ноги. Отек, по ее словам, очень сильный: травмированная нога стала примерно в полтора раза больше другой.

«Отек огромнейший, нога в полтора раза больше, чем левая. И отек этот будет сходить очень долго — от месяца до двух», — рассказала поп-звезда.

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