Увлажняющие капли и новый рацион: как сохранить здоровье глаз женщинам после 40 лет

Женщинам после 40 лет для здоровья глаз нужно использовать увлажняющие капли

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Период менопаузы может повлиять не только на самочувствие, но и на зрение.

После 40 лет многие женщины начинают замечать изменения зрения: становится сложнее читать мелкий текст, глаза быстрее устают, появляется сухость и чувствительность к яркому свету. Специалисты отмечают, что возрастные изменения неизбежны. Однако правильный уход и профилактика помогают надолго сохранить здоровье глаз. Подробнее — в материале 5-tv.ru.

Регулярно проходите обследования у офтальмолога

После 40 лет врачи рекомендуют проверять зрение не реже одного раза в один-два года, даже если жалоб нет.

Именно в этом возрасте повышается риск развития глаукомы, катаракты и возрастной макулярной дегенерации. Многие заболевания на ранних стадиях никак себя не проявляют, поэтому своевременная диагностика играет решающую роль.

Особенно внимательно к здоровью глаз стоит относиться женщинам с диабетом, гипертонией или наследственной предрасположенностью к офтальмологическим проблемам.

Следите за гормональными изменениями

Период менопаузы может повлиять не только на самочувствие, но и на зрение.

Снижение уровня эстрогенов нередко приводит к синдрому сухого глаза, из-за которого появляются жжение, покраснение и ощущение песка под веками.

В таких случаях специалисты рекомендуют использовать увлажняющие капли и поддерживать достаточную влажность воздуха в помещении.

Добавьте в рацион продукты для зрения

Питание напрямую влияет на состояние глаз. Полезными считаются продукты, богатые антиоксидантами, лютеином, зеаксантином и омега-3 жирными кислотами:

шпинат и другая листовая зелень;

морковь и сладкий перец;

жирная морская рыба;

яйца;

цитрусовые;

орехи и семечки;

черника и другие ягоды.

Такие продукты помогают защищать клетки сетчатки от возрастных изменений и поддерживают здоровье сосудов.

Носите солнцезащитные очки

Ультрафиолет ускоряет старение тканей глаза и повышает риск развития катаракты. Качественные очки должны блокировать 100% UVA- и UVB-лучей. Использовать их рекомендуется не только летом, но и зимой, особенно во время отдыха на природе и занятий спортом.

Делайте перерывы во время работы за компьютером

Многие женщины проводят значительную часть дня перед экраном компьютера или смартфона.

Чтобы снизить нагрузку на зрение, офтальмологи советуют соблюдать правило 20-20-20: каждые 20 минут смотреть на объект, расположенный примерно в шести метрах, в течение 20 секунд.

Также важно чаще моргать, чтобы избежать пересыхания слизистой оболочки глаз.

Следите за качеством сна

Во время сна глаза восстанавливаются и получают необходимое увлажнение.

Хроническое недосыпание может вызывать сухость, покраснение и ощущение усталости. Кроме того, недостаток отдыха негативно влияет на сосудистую систему, что отражается и на здоровье органов зрения.

Откажитесь от курения

Курение считается одним из факторов риска развития возрастной макулярной дегенерации и катаракты.

Отказ от сигарет помогает улучшить кровоснабжение глаз и снизить вероятность серьезных заболеваний в будущем.

Обращайте внимание на тревожные симптомы

Немедленно обратиться к врачу следует при появлении:

вспышек света или молний перед глазами;

резкого ухудшения зрения;

сильной боли;

двоения изображения;

потери части поля зрения;

большого количества новых «мушек».

Такие симптомы могут указывать на серьезные заболевания, требующие срочной медицинской помощи.

После 40 лет здоровье глаз во многом зависит от регулярных обследований, правильного питания, защиты от ультрафиолета и контроля гормональных изменений. Простые профилактические меры помогают сохранить хорошее зрение и снизить риск возрастных заболеваний на долгие годы.

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