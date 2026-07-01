Готовил разоблачение режима Зеленского? Что стоит за покушением на Вадима Ермолаева

Фото, видео: Reuters/Alexandre Dimou; 5-tv.ru

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Организовать нападение и взрыв могли в СБУ.

Дело о покушении на украинского бизнесмена Вадима Ермолаева приобрело новый поворот. За организацией взрыва у его дома в Монако могла стоять именно СБУ — эта версия, пишет газета Figaro, сейчас в приоритете. И если она подтвердится, в ЕС просто будут не в состоянии закрыть глаза на такие действия киевского режима.

О том, как это может сказаться на дальнейшей поддержке Украины и о последних деталях расследования — корреспондент «Известий» Мария Коровина.

Методично спланированное покушение на украинского олигарха Ермолаева в Монако сейчас обретает совершенно неожиданное измерение. Журналисты издания Nice Matin на Лазурном берегу поспешили связаться с французской разведкой, которая выдала сенсацию. Выяснилось, личный враг Зеленского планировал рассказать о коррупционных подвигах Банковой всей Европе с официальной трибуны.

«Клод Монике, соучредитель Европейского центра стратегической разведки и безопасности, внимательно изучавший дело Ермолаева, сообщает, что бизнесмен в последние недели рассматривал возможность выступить с лекцией в Европейском парламенте, чтобы осудить коррупцию в своей стране. Вполне возможно, что это было воспринято как провокация», — пишет Nice Matin.

Вот и Figaro связывает одной цепью взрыв в Монако с действиями СБУ в Европе. Это сейчас приоритетная версия следствия. Правда, издание полагает, что это было лишь предупреждением, а убивать никто никого не планировал. Только пострадавшая спутница олигарха все еще борется за жизнь в больнице. Не каждый день на местном ТВ звучат вот такие слова.

«Что касается мужчины, у него, по-видимому, ожоги, он был поражен несколькими осколками бомбы. Случай женщины еще более тяжелый, у нее могли быть буквально оторваны нижние конечности», — рассказал журналист телеканала Monaco Info Саша Жуанн.

Украинскую прессу особенно лихорадит. Пришлось признать: «Ермолаев-гейт» — это то, что напрямую скажется на дальнейшей поддержке Европой Киева. Ведь с такими друзьями и врагов не надо. А это уже похоже на слив от британской разведки: следующие в очереди на посылку с бомбой — элитные украинские беженцы теперь в Лондоне?

«Поскольку мы не можем исключать, что Украина стояла за этой конкретной атакой, то украинские спецслужбы, возможно, будут стремиться нанести удар по тем, кого они считают врагами, и кто проживает в Лондоне», — заявил специалист по безопасности Уилл Геддес.

И как тут не вспомнить громкое убийство замглавы администрации Януковича Андрея Портнова, которого застрелили в роскошном мадридском пригороде. Получается, в Европе тихой гавани уже и не осталось? Пост мэра французского города Фрежюс, что рядом с Монако, похож на крик души.

«Сообщается, что целью нападения стал украинский олигарх, который отдалился от Зеленского. Неужели киевский режим настолько вышел из-под контроля, что вот таким образом преследует собственных граждан, которые отказались подчиняться?» — заявил мэр города Фрежюс.

Рулетка в казино Монте-Карло, конечно, вертится все с той же скоростью, но маленькое княжество, ставшее символом сладкой жизни для миллиардеров, стало моментально вооружаться. Власти запросили мобильные средства у французского МВД. Повышенные меры безопасности введены на всех крупных мероприятиях. А ведь помимо Формулы-1 в Монако проходит, например, международный турнир по конкуру, тоже, разумеется, с приставкой luxury.

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